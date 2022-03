Jungpflanzen aufpäppeln, die Zöglinge abhärten und Vlies aufs Beet legen: Gemüsegärtner Markus Seelos erklärt, worauf Hobbygärtner achten müssen.

04.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wie werden die Rosen besonders schön? Was braucht man für einen grünen Daumen? Und welches Gemüse hat eigentlich gerade Saison? In loser Folge fragen wir nach Tipps für den Garten, die Dachterrasse und den Balkon. Außerdem werfen wir einen Blick in die außergewöhnlichsten Gärten der Region. Zum Auftakt unserer Serie erklärt Markus Seelos, auf was Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner nach dem Winterschlaf achten müssen.