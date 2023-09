Die Tischtennis-Saison startet in Waal

Für die aktiven Tischtennisspieler steht ein gemeinsames Trainingslager an. Mit einer Damen- und sieben Herrenmannschaften geht der TV Waal an den Start.

01.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Sommerpause neigt sich dem Ende zu, und bei den Damen und Herren der Abteilung Tischtennis des TV Waal beginnen nach und nach die Vorbereitungen auf die kommende Saison. Zusätzlich zum Training in der Waaler Halle geht es am Wochenende des 9. und 10. September für alle Aktiven zum Trainingslager nach Dillingen.

Mit einer Damenmannschaft und sieben Herrenmannschaften geht der TV Waal im Spieljahr 2023/2024 an den Start. Die Saison startet ab Mitte September. Die Erste Herrenmannschaft wird wie in der vergangenen Saison in der Landesliga Westsüdwest auf Punktejagd gehen. Erstmals ist ab dieser Spielzeit jedoch nur noch ein Viererteam am Start. Somit gibt es zu Beginn zwei Doppel und im Anschluss bestreitet jeder Akteur zwei Einzel. Nach zehn Partien ist das Spiel beendet.

TV Waal hat Spieler aus Sachsen gewonnen

Mit Jan Böcker kann der TV Waal Verstärkung präsentieren. Berufliche Gründe haben den Sachsen nach Bayern verschlagen. Der 14-jährige Florian Bergmeier aus Holzhausen wird auf Position zwei vorrücken. Er ist Mitglied im bayerischen Nachwuchskader. Mit Quirin Dempf hat sich ein weiterer Spieler dem TV Waal angeschlossen. Mit seinen 20 Jahren ist er ebenfalls noch steigerungsfähig. Er wechselte vom TSV Pentenried zum TV Waal. Mannschaftsführer des Teams ist ab sofort Josef Geiger junior, der auf Position vier im Waaler Quartett an die Tische geht. Herbert Fabisch wird für eine Saison pausieren. Durch die Umstellung von Sechser- auf Viererteams sei eine Prognose schwer, doch die Plätze fünf bis sieben gelten als realistisch.

Die Zweite Herrenmannschaft geht weiter in der Bezirksoberliga an den Start. Michael Endhart ist aus beruflichen Gründen aus der Waaler Ersten zurück in das Bezirksoberligateam gegangen. Gemeinsam mit Sandro Schleich, Peter Heiß und Rainer Wiedemann geht er an die Tische. Das Niveau der Liga ist durch die beiden Landesligaabsteiger sowie gute Aufsteiger hoch – zudem haben sich einige Teams verstärkt. Ziel sollte die obere Tabellenhälfte sein.

Der Klassenerhalt als Ziel

Das Team der Dritten Herrenmannschaft geht ganz klar mit dem Ziel Aufstieg in die kommende Saison. In der Bezirksklasse A gehen Christopher Holzmann, Helmut Heim, Michael Demmler und Yannick Mödritzer neben der SG Dösingen II als Favoriten in die Runde. Ebenfalls in der Bezirksklasse A wird die Vierte Herrenmannschaft die Saison in Angriff nehmen. Im Team stehen mit Wolfgang Klausner, Stefan Mödritzer, Jakob Bergmeier, Alois Schilling, Jens Wolf, Sven Pentzek, Niklas Pentzek und Philipp Wiedemann zwar acht Akteure, doch durch Verletzungen und Schichtdienst wird dieser große Kader nötig sein. Als primäres Ziel gilt der Klassenerhalt.

In der Fünften Herrenmannschaft werden Rafael Domin, Jonas Benzschawel, Christoph Schiefer und Markus Benzschawel ins Rennen gehen. In dieser Besetzung sollte am Ende eigentlich eine Platzierung unter den ersten drei in der Bezirklasse B Nord möglich sein. Die Sechste Herrenmannschaft wird in der Bezirksklasse C auf Punktejagd gehen. Roland Russwurm, Andreas Knoll, Josef Geiger senior, Alexander Knoll, Günter Knogler und Heinz Novacek sollten dabei im ersten Tabellendrittel mithalten können.

Siebte Herrenmannschaft hat sich neu formiert

In der gleichen Liga geht die neu formierte Siebte Herrenmannschaft an den Start. Mit Markus Mayer, Annalena Richter, Niklas Birzle, Robin Hagg, Sascha Wein und Markus Bihler sowie weiteren Jugendspielern mit Erwachsenenspielberechtigung stehen ausreichend Aktive zur Verfügung. Der Klassenerhalt in dieser Liga hat dabei Priorität.

Das Waaler Damenteam hat mit Annalena Richter Zuwachs von der SVG Baisweil/Lauchdorf bekommen. In der Besetzung Franziska Köpfle, Margot Fischer, Annalena Richter, Roswitha Riedle, Lena Kirchner, Silke Vogel, Cindy Winter und Gina Winter gehören sie neben dem FC Hawangen II zu den Meisterschaftsfavoritinnen.