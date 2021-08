Trödelmarkt auf der Flohwiese in Pforzen: Einnahmen fließen an Flutopfer

Am Sonntag findet in Pforzen ein Trödelmarkt statt. Mit den Einnahmen soll den Opfern der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands geholfen werden.

06.08.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Kunst, Klamotten und Kuriositäten gibt es am Sonntag, 8. August, beim Trödelmarkt auf der Flohwiese in Pforzen. Mit den Einnahmen sollen die Geschädigten der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands finanziell ein wenig entlastet werden – insbesondere dem Gaststättengewerbe wird geholfen.

„Die Gastronomie ist in ganz Deutschland durch die Pandemie eh schon schwer gebeutelt“, sagt Günther Blösch, Organisator der Veranstaltung und Inhaber der Mehrzweckhalle und des Bistros auf der Flohwiese. „Durch die Überflutungen wurden dazu noch viele Lokale und Restaurants zerstört.“ Das sei der „Super-GAU“ für viele Gastronomen gewesen. Daher sei Solidarität nun mehr denn je gefragt – von Kollegen für Kollegen sozusagen. Die Flohmarkt-Einnahmen sollen helfen, die Verluste ein wenig zu kompensieren. „Die Verkäufer dürfen ihren Gewinn aber natürlich behalten“, sagt Blösch. „Der Erlös drum herum, wie Standgebühren zum Beispiel, geht jedoch gesammelt an die Fluthilfe.“ Am Ende werde der Betrag noch einmal aufgerundet. „Je mehr mitmachen, desto mehr Geld kommt auch zusammen“, sagt Blösch.

Trödelmarkt auf der Flohwiese in Pforzen: Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt

Zu der Aktion aufgerufen hat der Deutsche Hotel- und Gastronomie- Bundesverband. „Dem Aufruf sind wir quasi einfach gefolgt“, berichtet Blösch. Trotz eigener Einbußen will er daher helfen. Der Gastronom weiß selbst, wie schwer insbesondere die Gastronomiebranche während Corona gelitten hat. Deswegen sei das Ganze für ihn „eine Herzensangelegenheit“. Allerdings kommen nicht nur Kaufwütige auf ihre Kosten. Für das leibliche Wohl wird beim Flohmarkt ebenfalls gesorgt sein: Es gibt Kaffee und Kuchen und auch etwas Deftiges im Biergarten – wenn es nicht regnet. „Da müssen wir ein bisschen auf den Sonnengott vertrauen“, sagt Blösch. Interessierte Verkäuferinnen und Verkäufer sollten an den Verkaufstagen einfach vorbeikommen. Die Registrierung erfolgt vor Ort – es ist also keine Anmeldung vorab erforderlich. Der Aufbau beginnt um 6 Uhr und die Gebühr beträgt pro Verkaufsstand 25 Euro. Der Verkauf beginnt um 8 Uhr. Für Aussteller und Besucher gilt FFP2-Maskenpflicht.

