Trotz Komplikationen: In Wiedergeltingen klappert was in Meister Adebars Kinderstube

Der Abgasschornstein der Wiedergeltinger Grundschule musste nochmals erhöht werden, weil ihn das dort brütende Storchenpaar überbaut hat. Kein leichtes Unterfangen – denn vier Eier galt es zu schützen.

Von Regine Pätz

13.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Storchenpaar bewohnt den Horst auf dem Abgasschornstein der Wiedergeltinger Grundschule, seit vielen Jahren schon bleibt es dem Standort treu, überwintert auch dort. „Nestbindung“ nennt sich das in der Fachsprache. Tatsächlich fühlt sich das Paar dort so wohl, dass die vor geraumer Zeit angebrachte Erhöhung am Abgasschornstein durch eifrige Nesterweiterung der Störche bereits wieder überbaut worden ist. Erneut musste also ein Verlängerungsstück am Schornstein angebracht werden, um ein Zubauen des Abluftrohres zu verhindern, die Tiere zu schützen, aber auch den Betrieb im Wiedergeltinger Schulgebäude aufrechtzuerhalten. Da sich jedoch zum Zeitpunkt der Maßnahme bereits vier Eier im Horst des Storchenpaares befanden, musste nach artenschutzrechtlichen Vorgaben eine Genehmigung bei der Regierung von Schwaben dafür eingeholt werden. Wenn sich nämlich in der hochsensiblen Phase von Brut und Jungenaufzucht Menschen an der Niststätte zu schaffen machen, kann das fatale Folgen haben.

