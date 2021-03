TSC Buchloe stellt Programm vor

Delphine starten in die Saison: Der TSC Buchloe hat sein Jahresprogramm aufgestellt – natürlich coronakonform

21.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Mehrere Tauchkurse, regelmäßige Tauchertreffs, Girls Days und ein buntes Programm auch außerhalb des Wassers – das alles gehört zum Jahresprogramm 2021, das der Tauchsportclub Delphin Buchloe bekannt gab.

Geplant sind die Aufbaukurse Orientierung beim Tauchen und Gruppenführung, ebenso bietet der Club die Möglichkeit, den GDL** Advanced Sports Diver / DTSA** - Kurs zu belegen, nach dessen Bestehen Taucher selbstständig mit gleichwertig ausgebildeten Partnern ihre Abenteuer im Freiwasser beginnen können. Alle Kurse umfassen Theorie und Praxis, coronabedingt wird die Theorie per Videokonferenz abgehalten. Das Programm umfasst auch zwei gemeinsame Ausflüge zum Plansee bei Reutte, regelmäßiges Stammtischtauchen am Ilsesee in Königsbrunn und zwei Tauchtage nur für Frauen. Ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier, eine Rad-, eine Berg- und eine Vespatour runden das Jahresprogramm des familienfreundlichen Tauchclubs ab.

Einmalige Senkung der Beiträge

Alle Veranstaltungen und Tauchkurse werden nach den geltenden Coronaregeln veranstaltet, ein Hygienekonzept für die ausgeliehene Ausrüstung liegt vor. „Leider können wir dieses Jahr keine Anfängerkurse anbieten, da wir in der Wintersaison kein Hallenbad für unser Training zur Verfügung hatten“, sagt Vereinsvorsitzender Peter Seitz. „Als Ausgleich werden die durch die ausgefallenen Hallenbadstunden eingesparten Kosten an die Mitglieder in Form einer einmaligen Senkung der Mitgliedsbeiträge 2021 zurückgegeben.“ Finanziell gut aufgestellt ist der Tauchclub dennoch. „Zu Beginn des Jahres konnten wir neue Tauchausrüstungen anschaffen“, sagt Gerätewart Axel Rimpler erfreut, „damit können wir noch mehr Clubmitglieder modern ausstatten – und sind hervorragend gerüstet für Neumitglieder, die jederzeit herzlich willkommen sind.“