31.03.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Am vergangenen Donnerstag hat eine Frau mehrere Schmuckstücke aus einem Haus in Türkheim gestohlen.

Laut Polizei soll die circa 30-jährige Bettlerin einen Goldring mit einem roten Rubinstein und goldene Manschettenknöpfe aus dem Haus im Höllweberweg in Türkheim gestohlen haben.

Türkheim: Mann lässt Diebin in sein Haus

Der bestohlene Mann soll laut Polizei die vermeintliche Diebin zuvor in sein Haus in Türkheim gelassen haben.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sollen sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter 08247-96800 melden.

