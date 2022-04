Das ist auf dem Töpfermarkt in Türkheim geboten

Nach coronabedingter Pause geht der Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt im Schlossgarten wieder los. Auch im Kleinen Schloss ist etwas Besonderes geboten.

Von Franz Issing

29.04.2022 | Stand: 05:09 Uhr

Nach zweijähriger Corona-Pause öffnet am Freitag, 29. April, der traditionelle Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Türkheim wieder seine Pforten. Mehr als 100 Aussteller bieten in dem zu einem „Mekka der Fingerfertigen“ umfunktionierten barocken Schlossgarten drei Tage an, was sie mit ihren Händen geschaffen haben. Töpferwaren, elegante Gold- und Silberschmiedearbeiten, Skulpturen aus Blech und Metall, Ledermoden, Gartenkeramik für Flora und Fauna wie auch edle Glaskunst.

