Nach Kündigung: Mann uriniert in Türkheimer Betrieb auf Teppich

07.04.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Den Ärger über seine Kündigung hat ein ehemaliger Mitarbeiter einer Logistikunternehmens in Türkheim mehr als deutlich gemacht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag traf eine Mitarbeiterin den 50-Jährigen trotz Kündigung alkoholisiert in den Unterkünften an.

50-Jähriger uriniert in Türkheimer Betrieb auf den Teppichboden

Ihrer Aufforderung, er solle gehen, kam der Mann nach Polizeiangaben nicht nach. Stattdessen urinierte er in zwei Zimmern auf den Teppichboden. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei. Nach der Anzeigenaufnahme wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen.

