Da muss doch jemand etwas beobachtet haben: Am Samstag wurde ein Bienenvolk mit 20.000 Bienen von einem Feld bei Türkheim gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

13.06.2023 | Stand: 12:15 Uhr

Wie die Polizei erst heute mitteilt, wurden am Sonntag, 10. Juni, an einem angrenzenden Feld westlich der Wörishofer Straße (Kreisverkehr) bei Türkheim circa 20.000 Bienen samt Bienenstock gestohlen.

Wer hat am Sonntagvormittag bei Türkheim den Bienendiebstahl beobachtet?

Vermutlich fand der Diebstahl am Vormittag statt. Zeugen, die Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Bienenstöcke in diesem Zeitraum beobachten konnten, sollen sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden.