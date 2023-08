Vandalen rücken mit schwerem Gerät an und demontieren Verkehrsinseln

Wer macht denn sowas? Bislang unbekannte Täter haben sich in Türkheim an drei Verkehrsinseln in Türkheim ausgetobt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

20.08.2023 | Stand: 12:39 Uhr

Wie die Polizei beichtet haben die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Türkheimer Uferstraße drei Verkehrsinseln in der Uferstraße demontiert. Anschließen hoben sie vermutlich mit schwerem Gerät die Inseln in einen Grünstreifen.

Verkehrsinseln in Türkheim demontiert: Polizei sucht Zeugen

Der Sachschaden liegt laut den Beamten bei rund 300 Euro. Die Polizei in Bad Wörishofen bittet jetzt um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08247/96800.

Lesen Sie auch: Schwerer Verkehrsunfall in Sonthofen: Ein 54-Jähriger erfasst eine Dreijährige, als er in eine Einfahrt fahren will. Das Kind stirbt.