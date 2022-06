Vorfahrt missachtet: Rund 45.000 Euro Schaden nach Unfall

Weil sie die Vorfahrt in einem Kreisverkehr missachtete, hat eine 60-Jährige bei Türkheim einen Unfall mit etwa 45.000 Euro Sachschaden verursacht.

28.06.2022 | Stand: 13:41 Uhr

In Türkheim hat am Montagnachmittag eine 60-jährige Autofahrerin einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Laut Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Sportwagen in einen Kreisverkehr der Staatsstraße 2015 gefahren, ohne die Vorfahrt des Kleinwagens einer 61-Jährigen zu beachten.

Rund 45.000 Euro Schaden nach Unfall in Türkheim

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An dem Sportwagen der Unfallverursacherin entstand laut Polizei ein Schaden von rund 30.000 Euro, an dem Kleinwagen von etwa 15.000 Euro. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen die 60-jährige ein.

