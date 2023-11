Türkheim will Platz für Asylbewerber anbieten

Der Markt Türkheim will dem Landkreis zur Seite stehen und bietet ein Grundstück beim Bahnhof zur Unterbringung von Asylbewerbern an.

15.11.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht vom Landratsamt ein Hilfeschrei in Richtung Kommunen geht, bei der Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge zu helfen. Nun wurde der Ruf zumindest in Türkheim erhört. Bürgermeister Christian Kähler machte sich mit den Spitzen des Rathauses Gedanken und wurde fündig: Türkheim will dem Kreis ein Grundstück direkt am Bahnhof nördlich der Gleisanlagen und östlich des Parkplatzes anbieten. Durch die Nähe zum Bahnhof seien die Flüchtlinge auch zugleich mobil, hießt es.

