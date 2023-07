Türkheimer Wald als möglicher Standort für ein Windrad?

In Türkheim könnte eine Windkraftanlage entstehen. Beim Standort will die Gemeinde das Heft des Handelns in der Hand behalten. So ist der Stand der Planungen.

Von Regine Hildebrandt

06.07.2023 | Stand: 05:01 Uhr

Der Ausbau der Windkraft soll beschleunigt werden, so will nun auch Bayerns Staatsregierung. Sogenannte Windkümmerer unterstützen die Kommunen bei der Planung von Windenergie, bei der Beantragung von Fördergeldern, bis hin zur Projektierung. In Türkheim nimmt das jetzt konkrete Formen an. Sogar ein Standort für ein Windrad ist im Gespräch.

