Diese Ostallgäuerin personalisiert (fast) alles

Früher gestaltete Marcelina Kostrzewa für die Familie einfache T-Shirts um. Beim Besuch in ihrer Werkstatt erzählt sie, wie daraus ein zweites Standbein wurde.

05.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Plotterfolie und Sublimationsdrucker? Wenn Marcelina Kostrzewa über ihr Werkzeug spricht, versteht der Laie nur Bahnhof. Mithilfe von Druckern, Schneidemaschinen und Pressen personalisiert sie in ihrem Haus in Großkitzighofen T-Shirts, Tassen und mehr – und stellt so auf Bestellung individuelle Geschenke her, die sie unter dem Namen „twins-wins“ im Internet verkauft.

Zu ihrem Kleingewerbe sei die Zwillingsmutter durch Zufall über eine Freundin gekommen. „Ich kleide mich gern individuell“, sagt die 39-Jährige. Warum also nicht die Klamotten mit spezieller Folie selbst individualisieren? Hat sie am Anfang nur Unikate für die zwei neunjährigen Töchter bedruckt, kamen schnell Nachbarinnen und Nachbarn mit Wünschen auf sie zu. Als sie das Potenzial für personalisierte Geschenke erkannt habe, hat sie 2021 ihr Kleingewerbe angemeldet.

Von T-Shirt bis Spardose: Großkitzighoferin personalisiert quasi alles

Seitdem sei das Repertoire stetig gewachsen: Neben T-Shirts, Turn- und Baumwollbeuteln gestaltet Marcelina Kostrzewa Tassen, Thermobecher, Spardosen, Caps, Lätzchen für Babys und mehr. „Ich habe wirklich alles“, sagt sie und lacht. Ein Blick in ihre Werkstatt im Wohnhaus in Großkitzighofen lässt daran keine Zweifel. Verschiedenste Muster mit Beispiel-Aufdrucken stapeln sich bis unter die Decke. Für einen Junggesellenabschied hat sie schon T-Shirts gemacht oder für einen Kinderchor, ein Fußballteam wollte kürzlich Caps mit Wiedererkennungswert.

„Manche kommen schon mit ganz klaren Vorstellungen“, erklärt sie – etwa dieser und jener Name auf den Babystrampler. Andere nennen nur Stichwörter – ein Einhorn-Shirt zum fünften Geburtstag bitte – und lassen ihr so mehr Spielraum. „Persönliches ist immer schöner“, sagt Kostrzewa; egal zu welchem Anlass. So individuell ihre Aufträge sind, haben sie doch eins gemein: Alle werden vorbestellt, auf Halde produziert Kostrzewa nichts. Darum komme auch kein Ladengeschäft für sie infrage – sie wüsste gar nicht, was sie dort ausstellen soll. Stattdessen wirbt sie auf Instagram mit Musterfotos ihrer Produkte und verkauft Artikel auf Ebay-Kleinanzeigen. Dort könne sie sich mit Kunden genau über deren Vorstellungen austauschen und besprechen, welche Lieferzeit sie schafft.

Aus dem Hobby wird der vierte Job der Zwillingsmutter

Da muss die zweifache Mutter manchmal ein bisschen jonglieren, hat sie doch noch drei weitere Jobs: als Disponentin, im Verkauf bei Heimspielen des FC Augsburg und als Barchefin im Bierzelt. Wie da noch Platz ist für ein Kleingewerbe? „Das ist alles eine Frage der Organisation“, sagt sie. Und die stimmt bei Marcelina Kostrzewa offenkundig. Normalerweise arbeite sie Bestellungen ab, wenn die Kinder im Bett sind. Bei ihrem ersten Großauftrag – eine Firma wollte 700 Christbaumkugeln – habe die ganze Familie mitgeholfen. Kostrzewa sagt, sie habe schon immer viele Aufgaben gebraucht.

Zudem lebe sie mit „twins–wins“ ihre kreative Ader aus, was in den drei anderen Jobs zu kurz komme. Also sei es für sie mehr Hobby als Nebenjob. „Ich veredele halt für mein Leben gern“, sagt sie und strahlt.

Namensgeber für ihre Firma sind ihre beiden Zwillingsmädchen, die zeitgleich Hauptabnehmerinnen für individualisierte Kleidungsstücke sind. Seitdem sie den neun Film im Kino gesehen haben, sei Barbie bei den Neunjährigen besonders hoch im Kurs. Beliebte Mottos seien daneben Halloween, Weihnachten, Ostern und Muttertag, berichtet Kostrzewa.

Um neue Interessenten zu gewinnen und Stammkunden Neues anzubieten, sei sie ständig dran, neue Artikel ins Portfolio aufzunehmen. Ihre neueste Idee sind personalisierte Socken – dafür brauche sie nur noch das richtige Werkzeug.

