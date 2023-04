600 Kilo schwerer Betonring verletzt Bauarbeiter in Buchloe schwer

Ein über 600 Kilogramm schwerer Betonring fiel am Donnerstagnachmittag in Buchloe auf einen Bauarbeiter. Der 58-Jährige erlitt eine schwere Verletzung.

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf einer Baustelle in der Meinrad-Spieß-Straße in Honsolgen ( Buchloe) ein Betriebsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei löste sich beim Setzen von Kanalschachtringen ein rund 600-700 Kilogramm schwerer Betonring aus dem Spreizer des Baggers und fiel in die Baugrube. Er prallte dort gegen einen 58-jährigen Arbeiter, der in der Grube stand.

Der schwerverletzte Bauarbeiter musste in die Klinik eingeliefert werden

Der Geschädigte musste mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

