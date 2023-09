Übertriebene Fürsorge: Ärgernis Elterntaxis

Elterntaxis bleiben ein Problem. Auf dem Weg zum Unterricht gab es heuer in Buchloe keinen Unfall

Eltern, die ihre Kinder direkt in die Schule fahren können – die Buchloer Zeitung stellte als Aprilscherz gleichsam ein Drive-In an der Comenius-Grundschule vor. Die Resonanz war kurios: Während die meisten Leser sich darüber amüsierten, gab es auch welche, die sich darüber ärgerten und ihre Kinder von der Schule nehmen wollten, „weil sie, so einen Unsinn nicht mitmachen wollten“, berichtet Rektor Georg Heinecker. Andere ärgerten sich jedoch, dass das Ganze nur ein Aprilscherz war. Insofern gebe es auch weiterhin Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und dabei die Schüler gefährden, stellt Heinecker zum Schuljahresende fest. Für den Verkehrsexperten der Polizeiinspektion Buchloe, Bernhard Löcherer, ist das „wie immer. Wir sind oft präsent, aber wir erwischen nicht alle“.

Denn die Eltern fahren mit ihren Pkw direkt vor die Schule und gefährden damit Kinder, die zwischen und um die – teilweise sehr großen Autos – herumwuseln und damit manchmal schwer auszumachen sind. Zudem behindern die Eltern auch den Verkehr, da sie in der zweiten Reihe, auf den Fahrstreifen zwischen den Parkplätzen oder gar in der Bushaltestelle stehen bleiben. An der Comenius-Grundschule sei deshalb manchmal das Verkehrschaos noch immer da, erklären Heinecker und Löcherer unisono, wenngleich die derzeitige Baustelle ein direktes Parken vor dem Schuleingang verhindere.

Sowohl dem Verkehrsexperten als auch dem Schulleiter sind die Argumente der Eltern suspekt: Eine Mutter meinte, sie müsse ihr Kind aus der vierten Klasse in die Schule fahren, „da der Schulweg zu lang sei“. Dazu meint Hauptkommissar Löcherer: „In Buchloe ist eigentlich kein Schulweg wirklich lang.“ Zumal Heinecker schätzt, dass manche Kinder, die angeliefert werden, allenfalls einen oder zwei Kilometer gehen müssten. Andere Eltern argumentieren dann, dass das Verkehrsaufkommen zu den Stoßzeiten besonders hoch sei – was einleuchtend sei, da vor allem Eltern zu diesen Zeiten unterwegs sind, meint Löcherer sarkastisch. Er hat andererseits festgestellt, dass Eltern bei warmen Temperaturen offenbar anderes wichtiger sei, als an die vermeintliche Sicherheit ihrer Kinder zu denken. Denn die laufen oder fahren dann mit dem Rad zur Schule: „Je schöner das Wetter, desto weniger Eltern fahren mit dem Auto zur Schule“. Und schließlich gebe es auch noch besonders hartnäckige Eltern – die sich auch von mehrmaligen Verwarnungen der Polizei nicht abschrecken lassen, den Verkehr zu blockieren, wie Löcherer verwundert feststellt. Heinecker berichtet, dass der Hausmeister der Grundschule, der, wenn er solche Leute anspricht, jedes Mal zu hören bekommt: „Ich lass ja nur kurz mein Kind aussteigen“ – oder er werde gleich beschimpft.

„Mehr, als an die Vernunft der betreffenden Eltern zu appellieren, bleibt uns leider nicht, da alle Zufahrtswege öffentliche Straßen sind und eben kein Schulgelände, wo wir die Zufahrt in Absprache mit der Stadt untersagen könnten“, meint Heinecker resigniert.

An der Meinrad-Spieß-Grundschule im Westen der Stadt hingegen sind die Probleme mit Eltern, die den Verkehr blockieren oder Schüler gefährden, kein Problem: Derartige Nachfragen beantwortet Rektorin Hermine Hölzle mit „einem klarem Nein“. Am Schulzentrum mit den drei Einrichtungen Gymnasium, Real- und Mittelschule ist die Situation wiederum entspannter: „Da die Mittelschule nicht direkt angefahren werden kann, besteht das Problem nicht“, meint Rektor Günter Frank. Obendrein, so teilt Schulleiterin Lucia Wind von der Realschule mit, sei „aufgrund der unterschiedlichen Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts an den einzelnen Schularten im Schulzentrum die Verkehrssituation am Morgen und am Mittag entzerrt“.

Am Gymnasium wurden dagegen Unterschriften gesammelt und an den Stadtrat weitergeleitet – der das Ansinnen allerdings abgelehnt hat – um in der Kerschensteinerstraße ein Halteverbot durchzusetzen: „Die Verkehrsverhältnisse in den Stoßzeiten morgens vor Unterrichtsbeginn sowie mittags um 13 Uhr sind schlichtweg nicht tragbar“, heißt es in der Erklärung. Denn parkende Autos, Radfahrer sowie die „Elterntaxis“ machten die Situation dort zeitweise „äußerst gefährlich“, erklärt Schulleiterin Dr. Angela Bogner. Doch Lucia Wind sieht das anders: „Positiv ist die Geschwindigkeitsmessanlage sowie parkende Autos in der Kerschensteinerstraße, welche den Verkehr deutlich verlangsamen.“ Allerdings nutzen die Schüler der Realschule die Straße nicht als Fußweg.

Obendrein bekommen die Realschüler jedes Jahr zu Schulbeginn eine Unterweisung in Verkehrserziehung und stellen auch Schülerlotsen an der Münchner Straße. „Dieser wertvolle Dienst wird von vielen Autofahrern und Fußgängern als sehr positiv beurteilt“, lobt Günter Frank. „Gefühlte zwei Prozent der Autofahrer ,motzen’ jedoch über diese Aktivität der Schüler“, hat der Rektor der Mittelschule festgestellt.

Insgesamt ist Löcherer mit der Situation in Buchloe zufrieden: Schülerlotsen und Schulweghelfer, Polizei und Verkehrserziehung sorgten in der Stadt dafür, dass die „Sicherheit gegeben ist“, meint er: „Es gab im vergangenen Schuljahr keinen einzigen Unfall.“