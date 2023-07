Die "Roten Teufel" sind zu Gast auf dem Lechfeld

Tornado-Mehrkampfflugzeuge der italienischen Luftwaffe sind auf dem Lechfeld zu Gast. Ihre Mission führt sie in den Nordwesten.

17.07.2023 | Stand: 06:48 Uhr

Vor zehn Jahren wurde das Jagdbombergeschwader 32 auf dem Flugplatz Lechfeld aufgelöst. Damit war auch die Zeit der deutschen Tornados in Schwaben zu Ende. Jetzt sind die Kampfflugzeuge zurück – allerdings nur kurz. Und mit einer anderen Kennung: Sie gehören zur italienischen Luftwaffe an. Ihre Mission führt sie täglich nach Rheinland-Pfalz.

Es ist kurz nach 9 Uhr. Nach dem letzten Check in den Sheltern – so heißen die halbrunden und bombensicheren Flugzeuggaragen – rollen die Tornados langsam auf das Vorfeld. Dort warten der Pilot und sein Waffensystemoffizier auf die Spezialisten, die am Radar in der schwarzen Nase der Maschine letzte Einstellungen vornehmen. Dann geht der Daumen hoch: Das Kampfflugzeug rollt zur Startbahn. Es dauert nur wenige Sekunden, dann brechen die Jets mit ohrenbetäubendem Lärm los und heben in Richtung Landsberg ab.

Stabsfeldwebel Ronald Gambert beobachtet den Start. Ihm geht das Herz auf. „Ich höre das gerne. Auch wenn es sehr laut ist.“ Er gehörte als Tornado-Techniker zum früheren Jagdbombergeschwader 32. Jetzt kümmert er sich als Verbindungsmann um die italienischen Gäste.

Italienische Luftwaffe ist zu Gast auf dem Flugplatz Lechfeld

Sie fühlen sich wohl in Schwaben. „Das Lechfeld ist ein fantastischer Flughafen“, sagt Diego Vernale. Er ist der Chef der Staffel des „6° Stormo“ – das größte Geschwader der Aeronautica Militare Italiana. Es beherbergt die gesamte italienische Tornado-Flotte auf der Airbase Ghedi in der Nähe von Brescia. Die Mitglieder des Geschwaders werden auch „Rote Teufel“ genannt.

Seit vielen Jahren kommen die italienischen Tornados auf das Lechfeld, um in Rheinland-Pfalz zu trainieren. „Wir sind in einer halben Stunde dort“, sagt Vernale. Dort heißt: in einem etwa 20.000 Quadratkilometer großen Gebiet, das sich grenzübergreifend in Deutschland über Teile von Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie in Frankreich über Teile des Elsass und Lothringens erstreckt. Die Tornado-Besatzungen üben im Gebiet namens Polygone das Aufspüren und Bekämpfen gegnerischer Radarstellungen. Ein wichtiges Thema ist der Selbstschutz: Was passiert, wenn die eigene Maschine von einer Rakete beschossen wird?

Kampfflugzeug-Training auf dem Lechfeld: Im Übungsgebiet werden Angriffe simuliert

Bei den Übungen geht es um verschiedenste Bedrohungsszenarien, die Nato-Piloten durch Flugabwehrsysteme auf feindlichem Gebiet drohen könnten. „Es lässt sich jegliches Waffensystem simulieren“, erklärt Rüdiger Biehler.

Lesen Sie auch: Hier übt die Bundeswehr im Ostallgäu bis Ende des Monats

Er leitet seit August 2022 das Zentrum Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme, das sich größtenteils in der Ulrichkaserne in Kleinaitingen befindet. Die Aufgabe der Dienststelle besteht laut Definition im „Selbstschutz fliegender Waffensysteme und seiner Besatzungen“ – wobei mit fliegenden Waffensystemen jegliche militärische Luftfahrzeuge gemeint sind. Auf dem Lechfeld arbeitet das Team etwa an speziellen Überwachungs- und Warnsystemen, die in der Luft, aber auch am Boden zum Schutz bei Übungen und Einsätzen beitragen.

Immer wieder Fluglärm-Proteste der Anwohner

Bei den Übungen im Polygone-Gebiet müssen die Piloten den simulierten Angriffen mit taktischen Flugmanövern entweder ausweichen oder eigene Waffensysteme nutzen. Etwa 30 Minuten dauert jede Übung, erklärt Diego Vernale, der auch selbst als Pilot im Tornado sitzt. Die Flüge gehen nicht ganz geräuschlos über die Bühne. Zumal sich in der Region der US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein und der „TRA Lauter“ befindet.

Die Abkürzung steht für „Temporary Reserved Airspace Lauter“ und ist einer von vier großen Flugräumen, in denen in Deutschland der Luftkampf geübt wird. Anwohner beklagen seit Jahren den Fluglärm und haben sich zu Bürgerinitiativen zusammengeschlossen. Sie fordern unter anderem ein Ende des „Übungs-Tourismus“ durch Kampfflugzeuge.

Im Herbst sind die Italiener erneut zu Gast auf dem Lechfeld

Doch auf das Übungsgebiet sind die Soldaten der Staffel aus der Lombardei angewiesen, erklärt Diego Vernale. Denn nur dort haben die Tornado-Besatzungen eine Topografie mit Bergrücken und Tälern. Im italienischen Übungsgebiet bei Sardinien, das laut Vernale über sehr moderne Simulationsmöglichkeiten verfügt, ist es flach – das Mittelmeer eben. „Wir brauchen beides“, sagt Vernale. Eine Alternative sei nur ein Übungsgebiet in Kalifornien in den USA. „Aber das ist sehr, sehr weit entfernt.“ Anders ist es beim Lechfeld: Von Ghedi sind die italienischen Piloten in weniger als einer Flugstunde in Schwaben. In der nächsten Woche wird noch trainiert – jeweils am Vormittag und am Nachmittag. Dann verabschieden sich die Italiener bis zum Herbst.

Lesen Sie auch: Raubvogel greift Jogger in der Nähe von Augsburg an