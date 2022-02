200 Menschen beten in Buchloe für die Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden. Viele zünden Kerzen an, um ihr Mitgefühl zu zeigen.

28.02.2022 | Stand: 18:06 Uhr

Überall auf der Welt gingen am Wochenende zahlreiche Menschen auf die Straßen und bekundeten ihre Solidarität mit den Frauen, Männern und Kindern in der Ukraine, die unter dem Krieg in ihrem Land leiden.