Ulmer Kaufhof-Erpresser muss mehrere Jahre ins Gefängnis

63-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg erpresst eine Kaufhausfiliale in Ulm. Der vorbestrafte Mann hat Ende der 80er Jahre eine Bank in Denklingen überfallen.

Von Michael Ruddigkeit

08.04.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Im Prozess um eine Bombendrohung bei Galeria Kaufhof in Ulm hat die Erste Große Strafkammer am Mittwoch das Urteil gefällt. Der Angeklagte, ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg, muss wegen versuchter räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.

