Bürger aus Ummenhofen fordern Tempo 30 und übergeben Unterschriften an Vertreter des Landratsamts. Alle Bewohner des Jengener Ortsteils haben unterzeichnet.

29.10.2021 | Stand: 05:03 Uhr

„Jetzt reicht’s, wir fordern einheitlich Tempo 30“ – so stand es über einer langen Unterschriftenliste, die Jürgen Matuschak und Doris Merkl bei einem Ortstermin in Ummenhofen (Gemeinde Jengen) an die Vertreter von Straßenverkehrsbehörde (sprich Landratsamt Ostallgäu), Gemeinde und Polizei übergeben haben. „Diese Forderung haben alle Bürgerinnen und Bürger von Ummenhofen unterzeichnet“, betonten sowohl Matuschak und Merkl als auch der Ummenhofener Gemeinderat Michael Wirth.