Unbekannte Täter haben ein Garagenschloss in Buchloe mit Sekundenkleber zusammen geklebt und dadurch zerstört. Die Polizei sucht nach Zeugen.

22.04.2021 | Stand: 13:18 Uhr

Einen Scherz haben sich Unbekannte an einem Haus in der Amberger Straße in Buchloe erlaubt. Wie die Polizei berichtet, klebten die Täter im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochmorgen das Schloss der Garagentüre des Hauses mit Sekundenkleber zusammen und zerstörten es dadurch.

Verklebtes Schloss in Buchloe: Hinweise an die Polzei Buchloe

Die Polizei Buchloe bittet unter der Telefonnummer 08241/9690-0 oder per E-Mail (pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de) um Hinweise.