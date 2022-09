Unfall auf der A96 nahe Bad Wörishofen: Offenbar sechs Autos verwickelt

Nach einem Unfall am Dienstagabend auf der A96 in der Nähe der Ausfahrt Bad Wörishofen ist die Autobahn teils gesperrt. Offenbar überschlug sich ein Auto.

20.09.2022 | Stand: 21:29 Uhr

Schwerer Unfall auf der A96 nahe der Ausfahrt Bad Wörishofen heute am Dienstag. Nach ersten Informationen der Polizei sind sechs Autos an dem Unfall auf der Autobahn beteiligt. Offenbar war ein Auto beim Überholen ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen. Laut Polizei wurden bei dem Unfall insgesamt zwölf Menschen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die A96 ist in Fahrtrichtung München zum Teil gesperrt. Der Standstreifen und rechte Fahrspur sind blockiert, so die Polizei. Wer über die B12 an der Anschlussstelle Buchloe in Richtung München fahren will, sollte dagegen freie Fahrt haben.

Weitere Informationen folgen.

Unfall auf der A96 heute: Autobahn teils gesperrt

Immer wieder kommt es auf der Autobahn 96 zu schweren Verkehrsunfällen. Erst kürzlich krachte nahe Buchloe eine Frau gegen die Leitplanke. Ende August wurden bei einem Unfall auf der A96 zwischen Buchloe und Bad Wörishofen neun Menschen teils schwer verletzt.

Mehr Infos zu Verkehrsbehinderungen, Sperrungen und Baustellen im Allgäu bekommen Sie hier.

Lesen Sie auch