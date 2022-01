Mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen: Telefonmast landet auf der Straße

Weil er zu schnell fuhr, verlor ein 59-Jähriger bei Ettringen bei Bad Wörishofen die Kontrolle über sein Auto und fuhr einen Telefonmasten um.

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen am Ortseingang von Oberhöfen mit seinem Auto gegen einen Telefonmasten gefahren. Der 59-Jährige war aufgrund unangepasster Geschwindigkeit mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und stieß zunächst gegen einen Baum, bevor das Auto gegen einen Telefonmasten prallte.

Auofahrer fährt gegen Telefonmast - Der kippt auf die Straße

Durch die Wucht des Aufpralls fiel der Mast um und flog samt Leitung auf die Fahrbahn. Diese musste vorübergehend durch die Feuerwehr gesperrt werden, bis der Telefonmast von der Fahrbahn geräumt werden konnte. (Raubüberfall in Kempten zwischen Residenz und Basilika)

Das Fahrzeug des Unfallverursachers erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 2.500 Euro. Gegen den Verursacher ermitteln die Beamten nun wegen Störung von Telekommunikationsanlagen.

