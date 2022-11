Nahe Jengen an einem Kreisverkehr auf der OAL15 ist es am Montagabend zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Eine Person wurde verletzt.

28.11.2022 | Stand: 19:26 Uhr

Nahe des Kreisverkehrs an der OAL15 bei Jengen im Ostallgäu ist es zu einnem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stießen dort zwei Autos am Montagabend frontal zusammen, eine Person ist schwer verletzt. Rettungskräfte und Polizei befindet sich derzeit am Unfallort.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

