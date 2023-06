15-jährige Moped-Fahrer bei Unfall im Unterallgäu schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Markt Wald im Unterallgäu sind zwei junge Moped-Fahrer schwer verletzt worden. Sie waren gegen einen Anhänger eines Transporters geknallt.

10.06.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Der Unfall im Unterallgäu gestern (9.6.2023) ereignete sich am Nachmittag in der Bahnhofstraße in Anhofen. Ein 15-Jähriger fuhr aus Richtung Markt Wald mit einem gleichaltrigen Beifahrer auf dem Moped.

Aus noch ungeklärter Ursache übersah der Jugendliche ein vorausfahrendes Gespann aus Kleintransporter und Anhänger, dessen Fahrer nach rechts abbiegen wollte. Der 50-jährige Unfallgegner erkannte noch den herannahenden Moped-Fahrer im Rückspiegel und beschleunigte wieder, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang ihm jedoch nicht.

Unfall mit Moped fordert Schwerverletzte bei Markt Wald

Das Moped prallte gegen den Anhänger. Der 15-jährige Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, der er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Sozius verletzte sich mittelschwer und wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert.

Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme für rund eine Stunde durch die Feuerwehr Markt Wald komplett gesperrt werden.