Auto überschlägt sich auf A96 bei Buchloe

Ein 20-jähriger Autofahrer kommt auf der A96 ins Schleudern und überschlägt sich. Er und seine 18-jährige Beifahrerin bleiben unverletzt.

26.07.2021 | Stand: 13:00 Uhr

Pkw überschlägt sich auf A 96 | Insassen bleiben unverletzt

Ein 20-Jähriger hat sich mit seinem Auto am Sonntag auf der A96 bei Buchloe überschlagen.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 20-Jährige auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark.

Autofahrer kommt auf A96 ins Schleudern und überschlägt sich

Kurz nach der Anschlussstelle Bochloe-West kam er deshalb laut Polizei mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der 20-jährige Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Schutzplanke. Daraufhin überschlug sich sein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Wie durch ein Wunder wurden der 20-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin dabei nicht verletzt.

Lesen Sie auch

Unfall wegen Hagelschauer auf A7 Autofahrer kommt wegen Hagelschauern ins Schleudern und überschlägt sich

An dem Pkw entstand Totalschaden. An der Seitenschutzplanke entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Mehr Polizeimeldungen aus Buchloe und der Umbegbung lesen Sie hier.