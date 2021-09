Auto erfasst 13-jähriges Mädchen in Ummenhofen frontal

Ein Mädchen lief in Jengen einem wegrollenden Ball auf die Straße hinterher. Ein Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste es frontal.

03.09.2021 | Stand: 12:33 Uhr

Ein 13-jähriges Mädchen wurde in Jengen von einem Auto frontal erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei spielte das Mädchen am Donnerstagabend in der Hofeinfahrt eines Anwesens mit ihrem Bruder Fußball.

Dabei rollte der Ball auf die Fahrbahn. Das Mädchen lief diesem hinterher. Ein gerade vorbeifahrender 67-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasst das Mädchen frontal mit seinem Wagen.

Rettungshubschrauber bringt die Schwerverletzte in eine Spezialklinik

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Schwerverletzte und deren Eltern. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen anschließend in eine Spezialklinik.

Gegen Mitternacht meldete das Krankenhaus, dass der Zustand des Mädchens stabil sei. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte zudem fest, dass der Pkw-Fahrer alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an.