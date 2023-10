Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto in Jengen am Freitag ist eine Person schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

13.10.2023 | Stand: 09:53 Uhr

Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr ist in Jengen ein Unfall passiert, in den ein Motorrad und ein Pkw verwickelt waren.

Rettungshubschrauber bei Unfall in Jengen heute im Einsatz

Nach Polizeiangaben wurde dabei eine Person schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der B12 im Ostallgäu.

Zum genauen Unfallhergang kann die Polizei ansonsten noch keine Angaben machen.