Nach Unfall mit Schwerverletzem - Kreuzung bei Jengen erneut auf dem Prüfstand

Ein 17-Jähriger verletzte sich bei einem Unfall in Jengen vergangene Woche schwer. Wie Landratsamt und Polizei die Verkehrssituation verbessern wollen.

20.10.2023 | Stand: 05:01 Uhr

Wieder einmal ist es an der Kreisstraßen-Kreuzung der alten B12 (OAL15) mit der Weinhauser Straße (OAL17) bei Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 17-Jähriger, der mit seinem Kleinkraftrad unterwegs war, vergangene Woche schwer verletzt. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin ein Stoppschild missachtet, dem Jugendlichen die Vorfahrt genommen und es kam zum Zusammenstoß.

Die Gefährlichkeit der Kreuzung ist lange bekannt. Im Volksmund spricht man von einer „Todeskreuzung“. Obwohl die Sichtverhältnisse an der Stelle gut sind, ereignen sich immer wieder schlimme Unfälle. Wie die Verkehrssituation an der Stelle verbessert werden kann, darüber sprach unsere Redaktion mit Vertretern der Polizei und des Landratsamts Ostallgäu.

An der Kreuzung in Jengen ereignen sich immer wieder schlimme Unfälle

Die Kreuzung ist der zuständigen Behörde, dem Landratsamt Ostallgäu, bekannt. Als offizieller „Unfallschwerpunkt“ galt sie seit 2014 jedoch nicht mehr, berichtet Stefan Leonhart, der Sprecher des Landratsamts, und erklärt: Alle Unfälle, die polizeilich aufgenommen werden, werden in einer Datenbank erfasst und regelmäßig ausgewertet. 2019 ereigneten sich an besagter Kreuzung zwei Unfälle mit drei Leichtverletzten, 2020 waren es zwei Kleinunfälle ohne Verletzte, 2021 ebenfalls zwei Unfälle ohne Verletzte, im Jahr 2022 gab es dort keinen Unfall. Und 2023 haben sich drei Unfälle mit zwei Leichtverletzten und zwei schwer verletzten Personen ereignet.

Schon im Frühjahr 2023 hat es auf der OAL15 bei Jengen gekracht. Bild: Christian Kiessling (Archivbild)

Kreuzung bei Jengen wird voraussichtlich als Unfallschwerpunkt ausgewiesen

„Mit den derzeitigen Unfallzahlen wird die Kreuzung bei der nächsten Auswertung wieder als Unfallschwerpunkt ausgewiesen und seitens der Unfallkommission geprüft werden“, teilt Leonhart mit. „Aufgrund der vergangenen Unfälle wurden dort bereits Maßnahmen ergriffen“, berichtet auch Bernhard Weinberger, Leiter der Polizeiinspektion Buchloe. Zum einen wurde ein Stoppschild angebracht und zum anderen eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 Stundenkilometer in 300 Metern und 60 Stundenkilometern in 150 Metern Entfernung auf der Vorfahrtsstraße nach Ketterschwang.

Diese Maßnahme schlägt die Polizei vor

„Als weitere Maßnahmen wäre aus unserer Sicht die Anbringung eines Sichtschutzzaunes zu diskutieren, damit die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Weinhausen den Verkehr aus Ketterschwang erst sehen können, wenn sie an der Kreuzung angehalten haben“, meint Weinberger. Damit könne man eine Beachtung des Stoppschildes erzwingen. Der Polizeihauptkommissar weiß aber auch: „Nicht ausschließen kann man dadurch jedoch Unfälle, bei denen an der Stoppstelle angehalten und dann trotz Querverkehr in die Kreuzung eingefahren wird.“

