Großeltern und fünf Enkel bei Zusammenstoß in Lamerdingen leicht verletzt

In Lamerdingen prallt ein 69-Jähriger wegen eines Sekundenschlafs gegen ein parkendes Auto. Er, seine Ehefrau und die fünf Enkel werden dabei leicht verletzt.

25.08.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Aktualisiert am Donnerstag um 14.30 Uhr: Großeltern und fünf Enkel sind bei einem Unfall in Lamerdingen am Donnerstagmittag leicht verletzt worden.

Ein 69-Jähriger kam mit seinem Minivan nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei löste wohl ein Sekundenschlaf den Unfall aus. Der Fahrer, dessen Frau und die fünf Enkel im Alter von fünf bis 13 Jahren wurden alle nur leicht verletzt.

Auto wird bei Unfall in Lamerdingen in Zaun geschoben

Das geparkte Fahrzeug wurde durch den Aufprall durch einen Gartenzaun und in einen Garten geschoben. Da es entgegen der Fahrtrichtung abgestellt war, wurde zunächst ein Frontalzusammenstoß vermutet. Deshalb waren ein Rettungshubschrauber, mehrere Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr im Einsatz.

In Lamerdingen prallt ein Fahrzeug gegen ein stehendes Auto. Bild: Alexandra Hartmann

Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen und dem Gartenzaun auf 20.000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr sperrte die Ortsdurchfahrt und leitete den Verkehr um.

Wir informieren Sie an dieser Stelle über neue Erkenntnisse zum Unfall.

