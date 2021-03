Stau im Berufsverkehr für Unterallgäu-Pendler - Unfall in Lauchdorf

Ein Unfall an der B16 bei Lauchdorf mit zwei Autos hat am Mittwochmorgen zu einem langen Stau geführt.

24.03.2021 | Stand: 08:06 Uhr

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, stießen am Mittwoch gegen 7.15 Uhr zwei Autos in Lauchdorf zusammen. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Crash in der Warmesrieder Straße, gleich neben der B16, verursachte im Allgäuer Berufsverkehr allerdings teils heftige Staus.

Pendler-Verkehr vom Unterallgäu nach Kaufbeuren

Wer zum Beispiel vom Unterallgäu zum Arbeiten nach Kaufbeuren pendelt, nutzt die Durchfahrt Lauchdorf oft als Abkürzung. Der Verkehr wurde teils über Bad Wörishofen umgeleitet. Laut Polizei hat sich der Stau inzwischen aufgelöst.