Auto rammt frontal einen unbesetzten Schulbus im Unterallgäu

Ein 18-Jähriger wird bei einem Unfall in Rammingen verletzt. Sein Auto prallte frontal in einen kleinen Schulbus.

28.11.2023 | Stand: 14:45 Uhr

In Rammingen ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto frontal in einen Schulbus geprallt. Der Kleinbus war zum Zeitpunkt des Unfall aber nicht besetzt.

Nach Angaben der Polizei war ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Hauptstraße aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, bevor er den Kleinbus gerammt hat.

Hauptstraße in Rammingen nach Unfall heute kurzfristig gesperrt

Der 18-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 55.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Hauptstraße war zeitweise gesperrt. (mz)