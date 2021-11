Das Mädchen wollte das Pony von der Koppel holen. Doch das Tier sträubte sich. Bei dem Unfall wurde das Kind leicht verletzt.

02.11.2021 | Stand: 12:55 Uhr

Umgerannt wurde ein zehnjähriges Mädchen am Sonntagvormittag auf einer Koppel in der Nähe des Mühlenwegs in Jengen. Das teilt die Polizei mit. Das Kind wollte ein Pony von der Weide holen. Doch das widerspenstige Tier sträubte sich. Es riss das Mädchen laut Mitteilung einfach um und lief davon.

Pony rennt Mädchen in Jengen um: Kind leicht verletzt

Die Zehnjährige erlitt dabei nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

