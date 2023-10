Ein Vogel ist am Freitag bei einem Autounfall verletzt worden. Doch ein Experte konnte helfen.

16.10.2023 | Stand: 13:42 Uhr

Bei einem Unfall zwischen Waal und Unterdießen ist am Freitagabend ein Greifvogel verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, flog der Vogel an das Auto eines 19-Jährigen und blieb benommen am Fahrbahnrand sitzen

Unfall mit Vogel: Fahrer ruft Polizei

Da der junge Mann die Polizei rief, verständigten die Beamten einen Greifvogelexperten, der das Tier abholte und versorgte, so die Polizei.

Mehr Polizei-Nachrichten aus Buchloe, Kaufbeuren und Umgebung.