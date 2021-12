Ungewöhnlich früher Saisonstart für Buchloer Langläufer

VfL kann die Loipe im Norden des Ostallgäus heuer schon Anfang Dezember präparieren.

12.12.2021 | Stand: 14:00 Uhr

In Buchloe Skilanglauf Anfang Dezember, das gab es schon seit langem nicht mehr. Die Loipenspurer des VfL Buchloe kamen angesichts der Schneemassen fast in Zeitnot, denn sie brauchten noch einem Anhänger, um den der Skido vom Hallenbad zur Loipe im Osten zu bringen. Michael Jocham, Günther Rösner und Markus Singer transportierten zum Saisonstart die Geräte in die Halle beim Landwirt Weber und waren einsatzbereit.

Nach mehrmaligem Befahren der geeigneten Wiesen können sich die Freizeitsportler nun mit Skilanglauf gesund halten. Der Start befindet sich an der Kreuzstraße direkt am Ortsende in Richtung Holzhausen.

Langläufer sollen dort ihre Autos so zu parken, dass sie den Anwohnerverkehr nicht behindern. Als die Loipe gespurt war, benutzte sie nicht ein Langläufer als erster, sondern ein Fußgänger mit Hund. Wer im Langlauf nicht bewandert ist, kann sich oft nicht vorstellen, dass dies die Spur beschädigt und die Sportler behindert. Generell ist es verboten, in Loipen zu laufen. (kw)

Infos zur Loipe: www.vfl-buchloe.de

