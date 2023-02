Wenige Fahrgäste - Grüne fordern Verbesserungen beim Flexibus

Den Flexibus nutzen weniger Fahrgäste als erwartet. Statt nur den Zuschuss des Landkreises zu erhöhen, wollen die Grünen den Ursachen auf den Grund gehen.

13.02.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Weil weniger Fahrgäste den Flexibus nutzen als ursprünglich prognostiziert, hat die Flexibus KG beim Landkreis Unterallgäu einen finanziellen Ausgleich beantragt. Dies war Thema in der Ausschusssitzung für Mobilität und Nahverkehr am Montag im Landratsamt in Mindelheim. In einer Pressemitteilung sprach sich die Kreistagsfraktion der Grünen bereits im Vorfeld dafür aus, das Angebot zu verbessern.

