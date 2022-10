90.000 Euro als Startkapital für den Dorfladen

Damit das Dorfladen-Projekt in Unterdießen vorankommt, treffen sich Interessierte am Samstag. Ein buntes Familienprogramm ist geboten.

Die Bemühungen von Unterdießener Bürgerinnen und Bürger für einen neuen Dorfladen gehen in eine entscheidende Phase. Am 10. November ist Gründungsversammlung. Eleonore Mühlberg, Gemeinderätin und Vorsitzende des Arbeitskreises, rührt die Werbetrommel für eine rege Beteiligung und organisiert einen Dorfladentag. Der findet am Samstag, 15. Oktober, ab 11 Uhr unter dem Maibaum statt.

Fast 37.000 Euro sind laut Mühlberg durch Zeichnungen bereits zusammengekommen, ein Startkapital von rund 90.000 Euro sei allerdings nötig – exklusive Fördermittel. Mit dem Dorfladentag will der Arbeitskreis die Weichen für das Nahversorgungsprojekt stellen. „Es wird jede Menge auch für Familien mit ihren Kindern geboten sein“, sagt Mühlberg.

Dorfladentag in Unterdießen: Das ist geboten

Fürs leibliche Wohl sorgen unter anderem der Obst- und Gartenbauverein, Musikverein, Schützenverein und Frauenbund. Regionale Anbieter, die auch das Sortiment des Dorfladens stellen sollen, verkaufen ihre Ware. Das bunte Familienprogramm rundet das Angebot für Kinder mit Ponyreiten, Lamastreicheln, Glücksrad, Kinderschminken und Hüpfburg ab. Zudem werden Dorfladentaschen bedruckt.

„Wichtig ist uns, am Dorfladentag die Bürgerinnen und Bürger zum aktuellen Stand und weiteren Verlauf sowie zu den notwendigen Schritten zu informieren“, sagt Elenore Mühlberg. Eine Ausstellung mit Ladenplänen sowie den Plänen des Dorfgemeinschaftshauses werden gezeigt, zudem finden Impulsvorträge zum Thema Preis-Leistung, Ladenplanung und Dorfladenkonzept statt.

Einkaufsmöglichkeit "für alle Generationen von großer Bedeutung"

Mühlberg erhofft sich mit dem Dorfladentag, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen, was sich dann bestenfalls auf die Anteilszeichnungserklärungen auswirkt. Eine Beteiligung kostet mindestens 300 Euro.

Auch Bürgermeister Alexander Enthofer würde es begrüßen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen. „Wir sehen, wie wichtig es ist, vor Ort in einem zentral gelegenen Laden einkaufen zu können, ohne mit dem Auto fahren zu müssen.“ Eine Einkaufsmöglichkeit sei für alle Generationen von großer Bedeutung. Nach langer Suche wurde ein passender Standort gefunden: im geplanten Dorfgemeinschaftshaus. Es gibt neben dem Verkaufsraum auch Platz für ein Café mit Terrasse. Bevor mit dem Bau begonnen werden kann, muss das bestehende Gebäude, der alte Gasthof Goggl, abgerissen werden.

Wann soll der Dorfladen in Unterdießen eröffnen?

Bezüglich des Neubaus habe die Gemeinde noch Hausaufgaben beim Amt für ländliche Entwicklung zu erledigen, sagt Mühlberg. „Sobald eine Zusage vom Amt da ist, können wir weitermachen. Wir wünschen uns, dass im ersten Quartal 2023 der Abbruch stattfinden kann und dann gebaut wird.“ Mühlberg rechnet, dass der Dorfladen bestenfalls in der ersten Jahreshälfte 2024 eröffnen kann.

