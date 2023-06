Diese Familie betreibt seit 60 Jahren die Bäckerei Pfatischer

Wie es der Familienbetrieb aus Unterdießen schafft, sich den Trends des Fachkräftemangels und der Betriebsschließungen kleiner Betriebe entgegenzustellen.

17.06.2023 | Stand: 17:58 Uhr

In der Bäckerei Pfatischer in Unterdießen gibt es etwas, das heute selten ist – Zeit. Die Teigreife hat einen hohen Stellenwert, und so dürfen manche Brotteige bis zu drei Tage gehen, bevor sie im Steinbackofen gebacken werden. Brote mit langer Teigreife sind besser verträglich. Altes Bäckerwissen und moderne Erkenntnisse vereinigen sich im Familienbetrieb Pfatischer, der zurückgeht auf Werner Pfatischers Mutter Maria, heute 86. Sie wuchs in der elterlichen Bäckerei in Falkenberg in Niederbayern auf und half fleißig mit.

Kinder mussten in der Unterdießener Bäckerei mithelfen

In Unterdießen übernahm sie mit Ehemann Hermann 1963 die Bäckerei von Georg Dazer. Hermann sattelte vom Metzger zum Bäcker um, und trotz vier Kindern meisterte das Ehepaar das Geschäft und lebte weitgehend autark mit Gemüse- und Obstgarten sowie Hausschlachtung. „Wir Kinder mussten alle in der Bäckerei mithelfen, vor allem sauber machen“, erinnert sich Werner Pfatischer. Seine Begeisterung für den Beruf kam spätestens mit der Meisterprüfung, hält bis heute an und hat sich auf seinen Sohn Fernando (21) übertragen. Er hat bereits Meisterprüfung und Betriebswirt im Handwerk absolviert und bildet sich jetzt zum Sommelier weiter. Seine wissenschaftliche Projektarbeit dreht sich um den Einfluss von Brot auf die Darmgesundheit.

Verträglichkeit, handwerkliche Tradition und vorwiegend regionale Zutaten machen die Pfatischer-Backwaren über die Landkreisgrenzen hinaus beliebt. So gibt es viele Stammkunden, die mit mehreren Körben kommen, um auf Vorrat für sich und andere einzukaufen.

Bäckerei Pfatischer wuchs von zwei auf 22 Mitarbeiter

Zwei Dinge sind den Pfatischers wichtig, die ihren Beitrag dazu leisten, dass die Bäckerei bei den Kunden gut ankommt und kein Mangel an Auszubildenden und Angestellten herrscht. Der Betrieb setzt seit rund 15 Jahren auf Nachhaltigkeit. So wurden zum Backen Pelletöfen angeschafft, die Dächer mit einer PV-Anlage belegt, ein Batteriespeicher eingebaut, ein E-Auto zum Ausfahren der Backwaren in die Verkaufsstellen angeschafft. Werner Pfatischer hat mittlerweile rund 2500 Bäume gepflanzt.

In der Bäckerei wird Wert auf gutes Miteinander und einen freundschaftlichen Umgang gelegt. So wuchs der Betrieb von zwei auf 22 Mitarbeitende; viele von ihnen sind seit 20 oder gar 30 Jahren dabei. Dazu gehört Werner Pfatischers Bruder Hermann, der seit 32 Jahren am Backofen steht. Derzeit sind drei Ausbildungsplätze besetzt. „Unsere Bäckerlehrlinge stammen meist aus der Region, auch Gymnasiasten sind darunter“, sagt Werner Pfatischer, der als Fußballtrainer beim SV-Unterdießen gute Kontakte zur Jugend pflegt und so manchen Kicker vom Bäckerhandwerk überzeugen konnte. Zum Jubiläum am 24. Juni von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher um 11 Uhr Weißwurstessen, Backstubenführung, Brot- und Ernährungsberatung. Auf dem Programm stehen auch Brezendrehen, Kutschfahrten und eine Hüpfburg.

Lesen Sie auch: Ein bekanntes Lokal schließt, ein Café erweitert - die Gastro-News aus Buchloe