Mittendrin im Gemeindeleben: In Unterdießen entsteht Wohnraum für Menschen mit Behinderung

Die Lebenshilfe baut in Unterdießen Appartements für Menschen mit Behinderung. Außerdem soll ein Mehrgenerationen-Wohnhaus entstehen. Das ist geplant.

19.03.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Ab sofort schaufeln im Wiesenweg in Unterdießen die Bagger im Auftrag der Lebenshilfe Landsberg. Denn dort entstehen nach einer längeren Anlaufphase Appartements für Menschen mit Behinderungen und ein Mehrgenerationen-Wohnhaus. Damit die Inklusion und Einbettung in die Gemeinde gut gelingt, gibt es künftig einen „Kümmerer“ für das Projekt, teilt die Lebenshilfe in einer Pressemitteilung mit.

Für den Geschäftsführer der Lebenshilfe, Christoph Lauer, ist eine gute Gemeinschaft mit den Bürgern von Unterdießen besonders wichtig. Deshalb stellt er zum kommenden Jahr einen „Kümmerer“ ein. Dieser organisiert zum einen das Zusammenleben im Haus, zum anderen kümmert er sich laut Pressemeldung um die Anbindung des Hauses und seiner Bewohnerinnen und Bewohner an das Gemeindeleben.

Für diese Menschen sind die Appartements in Unterdießen gedacht

In die Appartements im ersten Gebäude ziehen Menschen, die für ein Wohnheim zu selbstständig, für das ambulant unterstützte Wohnen jedoch nicht selbstständig genug sind, so Christoph Lauer. Für sie gebe es neben den vier zwischen 30 und 50 Quadratmeter großen Appartements auch einen Gemeinschaftsbereich mit Küche und Wohnzimmer. Das Gebäude hat ein Voll- und ein Obergeschoss, so Architektin Barbara Edenhofer-Gerum.

Ihre Familie ist schon in zweiter Generation für die Lebenshilfe tätig, ihr Vater hat in den 1970er Jahren einige Einrichtungen geplant. Im zweiten Gebäude, mit dessen Bau auch heuer noch begonnen werden soll, sind fünf Appartements geplant, teilt die Lebenshilfe mit. Dort könnten Menschen einziehen, die über einen Wohnberechtigungsschein verfügen. Ein Interessent, freut sich Christoph Lauer, hat sich dafür bereits gemeldet.

Baubeginn für Appartements der Lebenshilfe verzögert

Vorstandsvorsitzender Günter Först vom Lebenshilfe-Verein freute sich, dass mit den „wunderschönen“ Häusern Menschen mit Behinderung mitten in der Gemeinschaft untergebracht werden. Er bedankte sich wie Christoph Lauer bei Bürgermeister Alexander Enthofer für dessen Geduld, nachdem der Baubeginn sich lange Zeit verzögert hatte. Doch mit geförderten Projekten – die Regierung von Oberbayern hat erst kürzlich staatliche Fördergelder und Darlehen in Höhe von fast 1,3 Millionen Euro bewilligt – sei das oft „nicht so einfach“. Enthofer freute sich entsprechend, „dass es jetzt losgeht“. Er ist sich sicher, dass die Lebenshilfe das soziale Projekt „zu einem guten Ende“ führen wird. Laut Christoph Lauer sollen die ersten Menschen im kommenden Jahr am Wiesenweg in Unterdießen einziehen.

Lesen Sie auch

Bauprojekt in Unterdießen Neue Unterkünfte in Unterdießen: Lebenshilfe Landsberg baut barrierefrei

Lesen Sie auch: So setzt sich ein Rentner aus Buchloe ehrenamtlich für die Rechte Pflegebedürftiger ein