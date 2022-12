Unterm Weihnachtsbaum bleibt es leer - keine Punkte für den ESV Buchloe

ESV Buchloe spielt beim Tabellendritten der Eishockey-Bayernliga gut mit, aber verliert dennoch in Amberg mit 3:5. Da war mehr drin gewesen.

„Wir haben gut mitgespielt, aber am Ende stehen wir wieder ohne die Punkte da, die wir eigentlich dringend bräuchten.“ Mit dieser Einschätzung von ESV-Coach Christopher Lerchner lässt sich das Spiel der Buchloer Piraten in Amberg treffend zusammenfassen. Denn die Freibeuter boten dem Tabellendritten lange die Stirn, doch nach 60 umkämpften Minuten hatten die Hausherren mit 5:3 (2:3, 0:1, 1:1) das bessere Ende für sich.

Michal Petrak wieder im Team

Während die Wildlions damit den mittlerweile siebten Sieg in Serie feierten, musste der ESV Buchloe einen weiteren Rückschlag im Rennen um Rang acht hinnehmen, da Kempten zeitgleich siegte und den Abstand nun auf neun Zähler erhöhte. Vor dem Spiel gab es zumindest positive Nachrichten: Zwar fehlte Torjäger Markus Vaitl, aber Topscorer Michal Petrak kehrte nach überstandener dreiwöchiger Verletzungspause wieder ins Team zurück. Und so entwickelte sich vom Start weg ein sehenswerter und intensiver Schlagabtausch auf Augenhöhe, in dem beide Teams im Startdrittel fast schon mit offenem Visier auftraten. Bereits der erste Torschuss der Hausherren durch Shawn Campbell saß (3.), wobei die Buchloer Antwort zum 1:1 durch Felix Schurr nur ganze 35 Sekunden dauerte (4.). Auch danach wog das Spiel hin und her.

Sturm und Drang auf beiden Seiten

Beide Kontrahenten hatten immer wieder ihre Duck- und Drangphasen und reichlich Gelegenheit für weitere Treffer. Unnötigerweise fiel der dann erneut für die Amberger, die nach einer vermeidbaren ESV-Strafzeit in doppelter Überzahl durch Michael Kirchberger wieder in Front gingen (6.). Aber auch dadurch ließen sich die Pirates nicht aus dem Tritt bringen und hielten weiter voll dagegen. Belohnt wurden diese Bemühungen mit dem nicht unverdienten Ausgleich durch Maximilian Hermann (19.). Doch statt mit dem Remis in die Halbzeit zu gehen schenkte Buchloe das 2:2 durch einen leichten Fehler abermals her. Nach einer Unachtsamkeit in der eigenen Zone war Marco Pronath erfolgreich, wodurch die Löwen mit einer 3:2-Führung in die erste Pause gingen.

Bitter: 2:4 statt Ausgleich

Direkt nach Wiederbeginn hatte Petrak dann bei einem Unterzahl-Alleingang die Riesengelegenheit zum 3:3, doch seinen Versuch entschärfte Bätge überragend (21.). Statt dem neuerlichen Ausgleich fiel im selben Unterzahlspiel mit zwei Ambergern mehr auf dem Eis das 2:4 durch als Kevin Schmitt (22.). Danach beruhigte sich das Geschehen auf dem Eis etwas, sodass bis zur zweiten Pause keine weiteren Treffer mehr fielen.

Volles Risko fast belohnt

Im letzten Durchgang machten es die Löwen den Piraten mit der Führung im Rücken weiter schwer. Die 14 Buchloer Feldspieler bemühten sich zwar redlich, doch gegen die beste Defensive der Liga gab es kaum einmal ein entscheidendes Durchkommen. Als der ESV in den Schlussminuten volles Risiko ging, verkürzte Max Schorer zwar auf 3:4 (59.), doch Pronath machte mit einem Empty-Net-Tor stattdessen den Sack endgültig zu (60.), womit Buchloe sich trotz eines ordentlichen Auftritts nicht die gewünschten Punkte unter den Weihnachtsbaum gelegt haben.