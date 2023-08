Im Oktober soll das Lechpark-Center ausgelastet sein

Das Projekt Lechpark-Center in Untermeitingen zog sich etwas, doch nun ist der Betreiber optimistisch. Welche Läden bereits laufen.

Seit dem Frühjahr 2022 hat sich einiges getan im Lechpark-Center in Untermeitingen. Damals wurde bekannt, dass der Betreiber der Diskothek PM, Stefan Egger, den viele Jahre leer stehenden Gebäudekomplex an der B17 in Untermeitingen mit neuem Leben erfüllen will. Sein damals vorgestelltes Konzept, das Gebäude zur vielseitigen Nutzung zur Verfügung zu stellen, scheint nun endlich aufzugehen.

Diese Geschäfte im Lechpark-Center in Untermeitingen haben bereits geöffnet

„Momentan sind wir bei einer 85-prozentigen Auslastung, was die Mieter betrifft. Bis Oktober rechne ich mit einer Vollauslastung“, sagt Egger. Das Projekt sei auf einem guten Weg. Es seien noch nicht alle Mieter auch tatsächlich eingezogen, aber bis Oktober sollte das Lechpark-Center vollständig mit Leben gefüllt sein. "Das Fitnessstudio LEXFIT und das italienische Restaurant Ercolano sind schon seit längerem eingezogen und haben geöffnet. Der sich auf 900 Quadratmeter erstreckende große Anglershop Tackle Deals befindet sich noch im Umbau, ebenso wie das Airsoft-Center, das Fensterbau-Fachgeschäft Kron und viele andere." Manche der Räumlichkeiten seien auch als Lagerräume für die Firmen vorgesehen oder als Büroräume vermietet, gerade im Obergeschoss. Die Resonanz bisher sei gut und auch die Gemeinde freue sich laut Egger sehr darüber.

Mit der Vollauslastung und der Inbetriebnahme aller Läden im Oktober sei es laut Egger aber noch nicht getan. Das primäre Ziel sei zwar dann erreicht und die Zukunft mit Langzeitverträgen gesichert, doch die Modernisierung des Gebäudes ende damit noch nicht.

Betreiber möchte die Anlage begrünen und plant Ladestationen für E-Autos

„Wir haben hier ja dennoch ein altes Gebäude, und mir ist Nachhaltigkeit wichtig. Daher möchte ich durch die Einnahmen dafür sorgen, dass es zu einer Begrünung der Anlage kommt und auch über eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach wird bereits nachgedacht. Außerdem wird es eine Aufladestation für Elektroautos geben“, sagt Egger.

