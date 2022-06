Unverpackt-Laden will nach Buchloe liefern

Die Besitzerinnen des Türkheimer Unverpacktladens „FüllWerk“ wollen ihre Ware nach Buchloe liefern. So könnte der plastikfreie Lieferservice funktionieren.

25.06.2022 | Stand: 11:47 Uhr

Schon vor einiger Zeit sprossen Unverpacktläden geradezu aus dem Boden. Dort kaufen Verbraucher Mehl und Müsli nicht in Plastik oder Pappe, sondern in selbst mitgebrachten Vorratsdosen. Dadurch wird Verpackungsmüll reduziert. In Buchloe gibt es keinen eigenen verpackungsfreien Markt – dafür vielleicht bald einen Lieferservice.

Und zwar mit Waren vom „FüllWerk“, einem Unverpackt-Laden in Türkheim, den die Weinhausenerin Lisa Schneider im November zusammen mit Sandra Pagany übernommen hat. Dort werden vornehmlich trockene Lebensmittel aus der Region verkauft – etwa Salz aus Jengen oder Nudeln aus Weinhausen. Aber auch verpackungsfreie Wasch- und Reinigungsmittel sowie Frisches wie Ziegenkäse. „Für mich ist das Neuland“, sagt Schneider. Die dreifache Mutter ist eigentlich gelernte Erzieherin. Doch zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin, die bereits Erfahrung in dem Bereich hatte, habe der Start gut funktioniert.

Unverpackt-Laden will in die Bahnhofstraße liefern

So gut, dass Schneider und Pagany ihre unverpackten Produkte auch nach Buchloe bringen wollen – mittels Lieferservice. „Man könnte Gläser in einer Kiste vor die Haustür stellen“, erklärt Schneider die Idee. Auf die Gläser schreibt man die jeweilige Bestellung mit der gewünschten Menge. Das FüllWerk-Team sammelt die Gläser an einem Tag pro Woche vormittags ein, befüllt sie und bringt die bestellte Ware nachmittags nach Buchloe. Als Lieferstation ist der neue „Freiraum“ vorgesehen, ein Geschäft, das kommende Woche in der Bahnhofstraße eröffnet. Das Prinzip ist ähnlich wie das des Unverpackt-Mobils von Tante Resi, das in Waal Halt macht – in Buchloe jedoch bislang einzigartig.

Bevor sie den Lieferservice starten, wollen Schneider und Pagany jedoch herausfinden, ob Buchloerinnen und Buchloer überhaupt Interesse daran haben. Um in die Lieferkartei aufgenommen zu werden, sollte man auf das FüllWerk zukommen, sich auf der Internetseite oder vor Ort einen Überblick über das Sortiment verschaffen. Bei der Eröffnung des Freiraums am ersten Juliwochenende werden die Marktleiterinnen an einem Infostand Rede und Antwort stehen. Ob der Lieferservice dann wirklich realisiert wird, hänge von den Anmeldezahlen ab, sagt Schneider.

