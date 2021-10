Sturm "Ignaz" reißt Baum und Bauzaun in Buchloe um

Sturm "Ignaz" hat am Donnerstag in Buchloe einen Baum umgerissen und einen Bauzaun umgestürzt. Die Polizei zieht eine Bilanz.

22.10.2021 | Stand: 13:06 Uhr

Mehrere Schäden hat der Sturm "Ignaz" am Donnerstagvormittag in Buchloe angerichtet. Auf der Strecke von Buchloe in Richtung Holzhausen hat das Unwetter laut Mitteilung der Polizei einen Baum umgerissen, der die Straße komplett blockierte. Die Freiwillige Feuerwehr Buchloe beseitigte den Baum und gab die Strecke anschließend wieder frei.

Sturm Ignaz richtet Schäden in Buchloe an

An der Halde hatte der Sturm nach Angaben der Polizei außerdem einen unzureichend gesicherten Bauzaun umgeworfen. Dieser traf ein Auto, an dem eine Scheibe zu Bruch ging. Auf einem Supermarktparkplatz in der Münchener Straße stieg eine 42-jährige Frau in ihr Auto ein, als ihr durch den Sturm die Fahrzeugtüre aus der Hand gerissen wurde. Die Tür wurde gegen den Seitenspiegel des nebenstehenden Autos geschlagen, der dabei zu Bruch ging.

