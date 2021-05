Beim Buchloer Seniorenheim gibt es ein integratives Gartenprojekt. In Hochbeeten und Parzellen wächst Obst und Gemüse. Die Hobbygärtner suchen helfende Hände.

05.05.2021 | Stand: 18:23 Uhr

Vögel zwitschern von den Bäumen, Insekten schwirren zwischen den Hochbeeten hin und her. Vom Verkehr ist hier überhaupt nichts zu hören, obwohl der Garten zentral mitten in Buchloe liegt. Als eine „Oase der Stille“ beschreiben die Hobbygärtner den „Kuibunten Garten“beim Senioren- und Pflegeheim, in dem sie gemeinsam Obst, Gemüse und Kräuter anbauen.