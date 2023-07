Urlaubszeit steht an: Wohin geht die Reise für die Buchloer?

Bahamas, Bergtour oder doch Balkonien? Wir haben Passanten in Buchloe nach ihren Urlaubsplänen gefragt.

15.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die schönste Sommerurlaubszeit steht bevor und Reisende dürfen diese wieder völlig unbeschwert ohne Corona-Schutzmaßnahmen genießen. Da packt viele das Fernweh und es heißt ab in den Flieger: Sommer, Sonne, Strand und Palmen warten – oder? Wir haben Passanten und Passantinnen in Buchloe gefragt: Was sind dieses Jahr Ihre Sommerurlaubspläne?

Karsten Tapper, Buchloe: „Ich werde im Sommer mit meiner Frau in ihre Heimat Kroatien fahren. Wir werden ihre Eltern in Zagreb besuchen und dann auf jeden Fall an die Küste fahren. Was ich besonders schön finde, ist die Mentalität der Menschen dort. Sie sind so herzlich, heißen einen willkommen und sind einfach gute Menschen. Wir werden ans Meer gehen und die schönen Cafés genießen.“

Ida Moskov, Buchloe: „Meine Tochter liegt im Wachkoma und ich darf nun bald mit ihr zur Delfintherapie in die Karibik fliegen. Ich hoffe sehr, dass ihr diese Zeit helfen und gut tun wird. Auch für mich ist es schön, mal einen ganz anderen Ort zu sehen und gemeinsam mit meiner Tochter neue Erlebnisse zu haben. Ich möchte ihr immer wieder Lebensfreude vermitteln und zeigen, dass sich das Leben lohnt.“

Andere Kulturen kennenlernen und entspannen

Pia Hofmann, Buchloe: „Hauptsache Meer! Ich fliege das allererste Mal so richtig weg und werde mit meinem Freund die Insel Rhodos erkunden. Ich freue mich sehr, mal woanders hinzukommen und eine andere Kultur kennenzulernen. Freizeit genießen und durchatmen ist angesagt. Vorher werde ich noch meine Bachelorarbeit für mein Studium schreiben und etwas arbeiten.“

Beylan Jahne, Germaringen: „Nach zwei Jahren Ausbildung werde ich vier Wochen in einem Affen- und Vogelpark arbeiten und freue mich schon sehr darauf. Dann werde ich am Walchensee Campen gehen. Mit meinen Freunden dort die schönen Abende zu genießen ist einfach etwas Besonderes. Zu Hause gehe ich an Sommertagen gerne in Seen schwimmen und mache ein Picknick.“

