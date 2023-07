Ursula Deye, die Pionierin der Dillishausener „Schatzinsel“, ist tot

Ursula Deye hat 1981 das Pflegeheim in Dillishausen gegründet. Jetzt ist sie mit 91 Jahren in Oldenburg gestorben.

25.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ursula Deye, die Gründerin des Wohnpflegeheims „Haus Schatzinsel“, der Einrichtung für Menschen mit unterschiedlichen geistigen und körperlichen Behinderungen, ist mit 91 Jahren in Oldenburg gestorben.

Das Leben von Ursula Deye war sehr facettenreich. Sie war in unterschiedlichsten Bereichen tätig, was mit häufigen Wohnortwechseln verbunden war. Die geborene Westfälin studierte erst Lehramt und später Psychologie. Es folgte eine Anstellung an einer Landsberger Behinderten-Einrichtung. Schon während dieser Zeit nahm sie wiederholt behinderte Kinder privat bei sich auf und kümmerte sich für ein paar Tage um sie, um den Eltern eine kurze Auszeit zu ermöglichen.

Ein altes Bauernhaus machte den Anfang

Auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude für diese nicht leichte Aufgabe wurde sie in Dillishausen fündig. Vielen Einwohnern des Lamerdinger Ortsteils ist die damals 50-jährige Ursula Deye noch in Erinnerung, als sie 1981 das ehemalige Bauernhaus kaufte. Das war die Geburtsstunde der „Schatzinsel“. Viele bürokratische Hürden mussten überwunden werden, bevor der Betrieb für eine solche Einrichtung auch offiziell abgesegnet wurde.

Einrichtung war für Eltern ein Strohhalm

Oft war die Einrichtung ein Strohhalm für überlastete Eltern von mehrfach behinderten Kinder und Jugendlichen. Was mit zwei bis drei Kindern begann, wuchs schnell personell und baulich. 1990 verkaufte Ursula Deye die „Schatzinsel“ an den inzwischen gegründeten Verein gleichen Namens. Sie erwarb mit dem Erlös ein Haus bei Markt Wald und gründete 1991 die Einrichtung „Fichtenhaus-Lebensraum“ für kranke Jugendliche und Erwachsene mit Autismus-Spektrum-Störung. 20 Jahre brachte sie sich mit einem Helferkreis ein und übergab diese Einrichtung 2011 in jüngere Hände.

Mit 80 Jahren kehrte sie zurück nach Oldenburg und verbrachte ihren Lebensabend im DRK-Seniorenheim, später im Hansa-Pflegeheim, wo sie am 14. Juni starb.