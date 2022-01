Verein baut Regenwasserspeicher

Die Spielvereinigung Langerringen bewässert ihren Sportplatz mit Regenwasser – und bekommt eine Förderung. Dafür ging der Verein auch unter die Erde.

31.01.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Die Spielvereinigung Langerringen (SpVgg) hat sich im vergangenen Jahr erfolgreich um eine Förderung für den Neubau von Regenwasserspeichern beworben. Über diese kann nun der Sportplatz bewässert werden. Dafür erhielt der Verein eine finanzielle Unterstützung. Die Arbeitsgemeinschaft Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) „Zwischen Lech und Wertach“ förderte das Projekt mit rund 10.000 Euro.

Drei Zisternen gebaut

Zwölf Vereinsmitglieder errichteten in ehrenamtlicher Arbeit die drei unterirdischen Zisternen. Mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 37,5 Kubikmetern können die Fußballfelder auf dem Sportplatz künftig mit aufgefangenem Regenwasser bewässert werden. Gallus Ringler, Vorsitzender der Spielvereinigung, und Manuel Mayr freuten sich über den Zuschuss. Bei einer Projektbegehung überreichte Marcus Knoll, Bürgermeister von Langerringen und Vorsitzender der ILE, ein Förderschild. Mit dabei waren ILE-Betreuerin Regina Kreye und Benjamin Früchtl, der die Umsetzung des Projekts begleitete. Es war nicht das erste Vorhaben, das die Integrierte Ländliche Entwicklung im Landkreis unterstützte.

Förderanträge noch bis 15. März

Im Rahmen des Förderprogramms „Regionalbudget“ des Freistaats Bayern wurden seit 2020 mehrere Kleinprojekte bezuschusst. Dazu zählen Maßnahmen, die einen Beitrag zur Erreichung der Ziele im Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) leisten. Im Augsburger Land wurden 2020 sieben Kleinprojekte mit einem Gesamtfördervolumen von mehr als 44.700 Euro finanziert. Im vergangenen Jahr 2021 waren es mehr als doppelt so viele. Insgesamt wurden 16 Kleinprojekte mit einem Fördervolumen von knapp 88.0000 Euro unterstützt – darunter die Strandlounge am Obermeitinger Badesee sowie Sitzgelegenheiten und Bepflanzungen an der Hurlacher Badelandschaft. Auch für dieses Jahr können Kommunen noch bis 15. März eine Förderanfrage stellen. Privatpersonen, Gemeindeverwaltungen, Vereine und Unternehmen, die in den Mitgliedsgemeinden Amberg, Hiltenfingen, Hurlach, Igling, Lamerdingen, Langerringen oder Obermeitingen ansässig sind, können sich beteiligen.

80 Prozent Zuschuss möglich

Je nach Vorhaben werden bis zu 80 Prozent bezuschusst, maximal jedoch 10.000 Euro. Unterstützt werden Kleinprojekte, deren Gesamtausgaben 20.000 Euro nicht übersteigen. Vorhaben unter 500 Euro werden nicht berücksichtigt. Ein Gremium aus Vertretern aus dem Gebiet der ILE „Zwischen Lech und Wertach“ entscheidet über die Zuschüsse.