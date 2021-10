Bald gilt wieder: freie Fahrt für Autofahrer auf der B17 zwischen Königsbrunn und Kleinaitingen

Der Bau an der Bundesstraße 17 geht schneller voran als gedacht. Mit welcher Maßnahme das Staatliche Bauamt Augsburg die Arbeiten deutlich beschleunigt

19.10.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Seit Mitte September war die viel genutzte Bundesstraße 17 zwischen Königsbrunn-Süd und Kleinaitingen in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar, weil der Asphalt in die Jahre gekommen war und erneuert werden musste. Auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Staus und Behinderungen. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten.

Gute Nachtichten: Der Bau an der Bundesstraße liegt vor dem Zeitplan

Ursprünglich hatte es geheißen, dass die eigentlichen Bauarbeiten bis 22. Oktober dauern werden, und die B 17 wohl erst Ende des Monats wieder vollständig befahrbar sein werde. Dies ist nun schon seit Samstag wieder der Fall. Diese Woche kommt es in verkehrsarmen Zeiten aufgrund von Restarbeiten zeitweise noch zu punktuellen Einschränkungen auf der B 17, teilte das Staatliche Straßenbauamt Augsburg mit.

Doch wie kommt es, dass die Baustelle nun deutlich schneller fertig wird? „Wir haben Beschleunigungsmaßnahmen ergriffen und liegen damit deutlich vor dem Zeitplan“, sagt Julia Riedl vom Staatlichen Bauamt. Konkret heißt das: Das Amt hat die zuständige Firma beauftragt, auch in der Nacht zu arbeiten und die neue Asphaltdecke aufzutragen. Was waren die Gründe für diese Anordnung? „Das hat auch damit zu tun, dass die Verkehrsbelastung in diesem Bereich sehr hoch ist und es immer wieder zu Staus und Behinderungen kam“, so Riedl.

Auch das Wetter beschleunigte die Bauarbeiten an der B17

Dass die B 17-Baustelle deutlich früher fertig wird, hat auch mit dem Wetter in den vergangenen Tagen zu tun: „Da haben wir bislang ziemlich Glück gehabt“, sagt Riedl. Die eigentlichen Asphaltierungsarbeiten sind vergangene Woche abgeschlossen worden. Danach standen neben den Markierungsarbeiten noch die Fugenarbeiten am Seitenstreifen an. Außerdem müssen die Leitplanken wieder eingesetzt und die gelben Markierungen und Warnbaken abgebaut werden. Für dieses und auch für das nächste Jahr war es das dann wohl erst mal in Sachen größere Baustellen auf der Bundesstraße 17 in der Region: „Südlich von Augsburg steht heuer und auch 2022 vonseiten des Straßenbauamts nichts mehr an“, so Riedl.

Während der Bauarbeiten waren die Anschlussstellen Oberottmarshausen und Kleinaitingen für die von Augsburg kommenden Verkehrsteilnehmer nicht nutzbar, da die Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstellen Kleinaitingen und Oberottmarshausen ebenfalls erneuert wurden. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch der Standstreifen bei Kleinaitingen auf einer Länge von 470 Metern verbreitert.

Aus Augsburg kommende Autofahrer konnten Anschlusstelle Oberottmarshausen und Kleinaitingen nicht nutzen

Das wird die Autofahrer auf der viel befahrenen Bundesstraße freuen, die vor allem in den vergangenen Wochen häufig im Stau standen. Seit März dieses Jahres wurde an der Bundesstraße 17 gearbeitet. Bis in den September hinein wurden beide Brücken bei Oberottmarshausen und Kleinaitingen saniert. Als diese Baumaßnahme abgeschlossen war, begannen die Asphaltierungsarbeiten zwischen Königsbrunn-Süd und Kleinaitingen.

Die Baustelle hatte tragische Auswirkungen: Zwei Verkehrsteilnehmerinnen verunglückten auf der B17

Die Baustellen und die damit verbundenen Staus auf der B 17 hatten auch tragische Auswirkungen: Am 13. September starb eine 58 Jahre alte Frau bei einem Unfall auf Höhe von Graben. Ein Lastwagen war ungebremst in Fahrtrichtung Norden auf ein Auto gefahren, das im Stauende stand und in dem die 58 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Augsburg saß. Ihr Wagen wurde zwischen zwei Lastwagen eingequetscht und völlig verformt, die Frau kam bei dem Unfall ums Leben. Der Fahrer des vorderen Lastwagens erlitt mehrere Knochenbrüche, da das Fahrerhaus in eine Betonbegrenzung am Straßenrand gedrückt worden war. Der 42 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Rund eine Woche später, am 21. September, gab es einen ähnlichen Unfall. Bei Oberottmarshausen hatte sich an der Brückenbaustelle in Richtung Augsburg ein Rückstau gebildet. In Höhe der Ausfahrt Lagerlechfeld krachte ein Laster ins Stauende. Ein 31-Jähriger fuhr aufs Auto eines 80-Jährigen auf, der schwer verletzt wurde. Seine 80-jährige Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben laut Polizei unverletzt.

