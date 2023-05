Angreifer Felix Schurr bleibt den Buchloe Piraten treu

Der junge Stürmer Felix Schurr verlängert nach seiner Debütsaison beim ESV Buchloe – und das trotz einiger Angebote.

Die nächste Verlängerung für die kommende Saison gibt der ESV Buchloe bekannt: Nach der Rückkehr von Verteidiger David Strodel hat nun mit Felix Schurr der erste Offensivmann seine Zusage für eine weitere Spielzeit bei den Rot-Weißen gegeben – und das trotz einiger anderer Angebote.

29 Punkte, darunter elf Tore, waren eine starke Premierensaison des 21-Jährigen bei den Piraten, zumal es auch Schurrs erste Spielzeit im Seniorenbereich war. „Felix war für unsere Offensive eine echte Bereicherung, weshalb wir sehr froh sind, dass er auch weiterhin für uns spielen wird“, sagt Zweiter Vorsitzender Florian Warkus, den die Vertragsverlängerung freut. Diese Leistungen blieben auch anderen Vereinen nicht verborgen. Manch anderer Verein habe bei Schurr angeklopft und Interesse gezeigt. Umso glücklicher seien nun die ESV-Verantwortlichen, dass der talentierte Stürmer weiterhin für die Gennachstädter die Schlittschuhe schnürt.

Eishockeyspieler Felix Schurr kommt vom Kaufbeurer Nachwuchs zum ESV Buchloe

Felix Schurr stammt aus dem Kaufbeurer Nachwuchs, wo er zuletzt in der DNL Mannschaft der Buron Joker zu den Leistungsträgern gehörte. Diese guten Leistungen setzte Schurr bei den Piraten nahtlos fort. „Felix ist ein junger Spieler, der in der Kaufbeurer Talentschmiede hervorragend ausgebildet wurde. Er bringt viele Fähigkeiten mit und weiß wo das Tor steht“, beschreibt Warkus den pfeilschnellen Angreifer.

Doch nicht nur die durchaus beachtenswerte Punktebilanz sprechen für den jungen Sportler. „Er hat sich auch trotz einer schwereren Verletzung immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und alles gegeben“, lobt Warkus die vorbildliche Einstellung Schurrs.

Die Freibeuter-Fans dürfen sich also freuen, dass mit Felix Schurr ein junger und hungriger Spieler an Bord bleibt, der in seiner Entwicklung vermutlich noch nicht am Ende angekommen ist. Das sieht auch der Sportliche Leiter so: „Er ist ein Talent und hat das in seiner Debütsaison bei uns sehr sehr gut gemacht. Aber wir glauben, dass auch noch einiges an Potential in ihm steckt, weshalb es eine tolle Sache ist, dass er auch im nächsten Winter das ESV-Trikot tragen wird.“

