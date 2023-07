Versöhnliches Zeichen von oben beim Pfarrfest in Honsolgen

Wegen des Regenwetters muss die Messe beim Pfarrfest in Honsolgen nach drinnen verlegt werden. Später schickt der Himmel ein versöhnliches Zeichen.

Der Blick zum Himmel verhieß am Sonntagmorgen zunächst nichts Gutes: Dichte Wolken und Regen mögen zwar gut für die Natur sein, aber auf Feiern sind sie keine willkommenen Gäste. Also entschloss man sich beim Pfarrfest in Honsolgen zunächst, die Messe ins Trockene zu verlegen – nach drinnen ins Vereinsheim. Später zeigte der Himmel dann doch noch ein freundliches Gesicht über Honsolgen.

Buchloer Stadtpfarrer nimmt das schlechte Wetter beim Pfarrfest mit Humor

Stadtpfarrer Dieter Zitzler nahm es mit Humor. So meinte er: „Fronleichnam und Pfarrfest scheinen im Himmel nicht beliebt zu sein“ – zumindest wettertechnisch. Und doch sendete der Himmel beziehungsweise das dortige Wetteramt ein versöhnliches Zeichen und ließ die Sonne während Zitzlers Predigt herauskommen. Der Stadtpfarrer sprach zu den etwas unbequemeren Fragen: „Mit wem kann man sich sehen lassen?“, „Kann sich Jesus mit mir sehen lassen?“. In seiner Predigt ging es um Konsequenz in Glaubensfragen, auch im Verhältnis zur nötigen Loyalität zur Familie. Musikalisch wurde der Gottesdienst gemeinsam vom Kirchen- und Kinderchor unter Leitung von Kerstin Klotz sowie der Musikkapelle Honsolgen, mit flott gewählten Tempi geleitet von Christiane Mayr, gestaltet.

Nach dem Gottesdienst ging es dann draußen weiter. Für Jung und Alt lud Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marlene Holzheu zu einem bunten Programm bis in den Nachmittag hinein ein: Nach dem Frühschoppen mit der Musikkapelle Honsolgen spielten nachmittags die „Singgoldfüchse“ unter Leitung von Heidi Wörle auf. Daneben gab es Kinderspiele für die jüngsten Gäste, einen kindergerechten Bienenstand, Kutschfahrten, eine Hüpfburg und als besondere Attraktion das Kistenstapel-Event der Landjugend.

Auch für das leibliche Wohl war wieder bestens gesorgt: Sowohl Freunde von Steak und Bratwurst als auch Fans der vegetarischen Verköstigung fanden – im letztgenannten Fall mit leckeren Ofenkartoffeln – ein gutes Angebot vor, eine vielseitige Salat-Auswahl sowie zahlreiche Kuchen und Torten am Nachmittag fanden auch ihre Abnehmer.

